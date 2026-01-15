Haberler

Tokat'ta 100 milyonluk yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 16 gözaltı

Tokat'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yaklaşık 100 milyon TL'lik yasa dışı bahis ve telefon dolandırıcılığı işlemleri tespit edildi. 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tokat'ta jandarma ekiplerince yasa dışı bahis ve telefon dolandırıcılığına yönelik düzenlenen operasyonda yaklaşık 100 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edilirken, gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yasa dışı bahis ve telefon dolandırıcılığına yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, yürütülen çalışmalar kapsamında farklı adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında yaklaşık 100 milyon TL'lik işlem hacmine ulaştıklarının tespit edildiği öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, ele geçirilen materyallerin incelenmek üzere muhafaza altına alındığı bildirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Erbaa Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
