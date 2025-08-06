Tokat'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 32 Gözaltı

Tokat'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 32 Gözaltı
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Tokat merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı. 19 şüpheli emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan incelemelerde 6 milyar 33 milyon TL'lik bahis trafiği tespit edildi.

Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 19'u emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 19'u tamamlanan emniyet işlemlerinin ardından Tokat Adliyesi'ne sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde şüpheli konumundaki 14 kişinin hesaplarında 6 milyar 33 milyon 860 bin TL yasa dışı bahisten toplanan para trafiği tespit edildi.

Tokat merkezli yürütülen soruşturmada; Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Mersin ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bir bahis sitesiyle irtibatlı banka hesap hareketleri, şahıs ifadeleri, banka şubeleri kamera kayıtları ve kripto cüzdan para trafiğinin incelenmesi sonucu; yasa dışı bahislere yatırılan paraların 159 hesapçı tarafından toplandığı, hesapçı şahısların, suçtan elde edilen parayı 'toplayıcı-ara hesapçı' olduğu değerlendirilen kasa olarak belirlenen 31 şahsa aktardığı, bu şahısların suçtan elde edilen geliri 20 üst kasaya aktardığı ve yönetici pozisyonunda bulunan 4 şüphelinin hesabına gönderildiği, üst yönetici konumundaki 14 şüphelinin 2022-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 milyar 989 milyon 498 bin TL, kripto cüzdan/hesaplarında ise 2 milyar 44 milyon 361 bin TL değerinde kripto varlık olmak üzere toplam 6 milyar 33 milyon 860 bin TL işlem hacimli olduğu tespit edildi. Ayrıca yapılan operasyonlarda çok miktarda nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon TL değerindeki 3 adet araç ile 2 adet konuta el konuldu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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