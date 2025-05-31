Tokat'ta Telefon Tamircisinde Duman Paniği

Tokat'ta Telefon Tamircisinde Duman Paniği
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Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir telefon tamircisinde eski bataryaların nedeniyle çıkan duman paniğe yol açtı. Tamirci Tunahan Arslan, durumu kontrol altına almak için hızlıca bataryaları dışarı çıkardı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde telefon tamircisinde duman çıkan bataryalar paniğe neden oldu, tamircinin bataryalara su dökerek önlem alması dikkat çekti.

Olay, Erbaa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir telefon tamircisinde meydana geldi. Telefon tamircisi Tunahan Arslan (29), Redmi marka telefonun batarya konnektörünü değiştirmek isterken eski bataryaların bulunduğu poşetten aniden dumanlar yükseldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan anlarda, dumanla kaplanan dükkanda çalışan Arslan, ilk müdahaleyi elindeki su şişesiyle yaptı. Ancak çabaları yetersiz kalınca eriyen bataryaların bulunduğu poşet hızlıca dışarıya çıkarıldı. Dumanların dükkanı tamamen kaplamasıyla birlikte çevredekiler kısa süreli tedirginlik yaşarken, alevler iş yerine sıçramadan bataryalar dışarı çıkartıldı.

"Konnektör değiştirmek isterken bataryalardan duman çıkmaya başladı"

Yaşadığı paniği anlatan Tunahan Arslan, "Redmi telefonun batarya konnektörünü değiştirmek isterken, diğer bataryaların teması sonucu bir anda duman çıkmaya başladı. Hemen müdahale ederek bataryaları dışarı çıkardık ve gerekli önlemi aldık" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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