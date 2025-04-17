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Tokat'ta Orman İhaleleri Yolsuzluğu: 7 Kişi Gözaltında

Tokat'ta Orman İhaleleri Yolsuzluğu: 7 Kişi Gözaltında
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, orman ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları iddia edilen 7 Orman İşletme Müdürlüğü personeli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları üzerine harekete geçildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, orman ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli 7 personel gözaltına alındı.

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, orman ihalelerinde yolsuzluk yapılarak haksız maddi menfaat sağlandığı, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine harekete geçildi. Yapılan operasyonda 1 orman işletme müdürü, 3 orman işletme şefi, 2 muhasebe memuru ve 1 orman işçisi olmak üzere toplam 7 orman işletme müdürlüğü personeli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - TOKAT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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