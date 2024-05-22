TEM Otoyolunda Zurna Çalan Sürücüye Ceza

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde bir sürücüsü, aracıyla seyir halinde ilerlerken direksiyon başında zurna çalan sürücü Sivil Trafik polisi tarafından yakalandı. Sürücüye çeşitli suçlardan toplamda 2 bin 70 lira idari para cezası uygulandı.

TEM Otoyolu Kağıthane Seyrantepe mevkiinde önceki hafta Perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda bir sürücü, aracıyla yolculuk ettiği esnada direksiyon başında zurna çalmaya başlamıştı. Dakikalar boyunca zurnayı çalarak trafikte ilerlemeye devam eden dikkatsiz sürücü, arkasından korna çalan araçları umursamadan yoluna devam etmişti.

Direksiyon başında zurna çalmıştı

Şahsın, hem yola bakmaya çalışması hem de elindeki zurnayı kontrol ederek araç kullanmaya devam etmesi yanından geçen diğer sürücüleri de adeta şoke etmişti. Bir sürücünün kendisini video kaydına aldığını gören şahıs, bir an olsun zurnayı elinden düşürmeden aracını sürmeye devam etmişti. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansımıştı.

Zurnalı sürücüye ceza yağdı

Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, sürücünün 06 R 8593 plakalı araç sürücüsü S.Ş olduğunu tespit etti. Sürücü S.Ş'ye "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" maddesinden 690 TL, "Saygısızca araç kullanmak" maddesinden 690 TL, "Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak" maddesinden 690 TL olmak üzere toplam 2 bin 70 TL trafik idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL