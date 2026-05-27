İstanbul'da kaçak kurbanlık operasyonu: Kaçak 126 kurbanlık yakalandı, sürücülere ceza yağdı

İstanbul TEM Otoyolu'nda 18-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde kaçak 126 kurbanlık hayvan ele geçirildi, sürücülere 626 bin 189 TL ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı'nda kaçak hayvan sevkini engellemek amacıyla TEM Otoyolu Kuzey Yol Kavacık katılımındaki uygulama noktasında geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. 18-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan kamyonetler tek tek arandı. Araç sürücüleri ve içerisindeki şahıslar aşağı indirilerek, kimlik kontrolü yapıldı. Kamyonetlerin kasalarında yapılan incelemelerde yurda kaçak yollarla sokulduğu ya da sevk belgesi bulunmadığı belirlenen 100 adet küçükbaş ve 26 adet büyükbaş kurbanlık hayvan tespit edildi. Kaçak kurbanlıklar polis ekiplerince muhafaza altına alınırken, evrakları eksik olan ve kaçak sevkiyat yapan sürücülere 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında toplam 626 bin 189 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonda el konulan 126 kurbanlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumak ve kaçakçılığın önüne geçmek için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
