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Televizyon Platformu Dolandırıcılığı: 71 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir merkezli düzenlenen operasyonlarda, dolandırıcılık yöntemiyle 14 milyon TL haksız kazanç elde eden 71 kişi yakalandı. Şüphelilerin, telefonla aradıkları kişilere televizyon yayın platformu üyeliklerini iptal edeceklerini söyleyerek dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Televizyon platformu bahanesiyle 14 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 71 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir merkezli 24 ilde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, telefonla aradıkları kişileri televizyon yayın platformu üyeliklerini iptal edeceklerini söyleyerek 14 milyon TL dolandıkdıkları belirlenen 71 şüpheli yakalandı.

Eskişehir merkezli, Ankara, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Antalya, Denizli, Hatay, Mersin, Adana, Konya, Sivas, Yozgat, Kırakkale, Giresun, Ordu, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Nevşehir ve Kütahya'da Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı "Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, telefonla aradıkları kişileri televizyon yayın platformu üyeliklerini yenileyeceklerini, üyeliklerini iptal edeceklerini veya üyelik iptali için vergi iadesi yapacaklarını, ödeme yapmadıkları takdirde haklarında yasal takip başlatacaklarını söyleyen şahısların 144 dolandırıcılık olayı gerçekleştirildiği, yaklaşık 3 milyon 500 bin TL mağdur zararı oluştuğu belirlendi. Suçtan elde edilen 14 milyon TL değerinde taşınmaz ile 100 milyon TL işlem hacmine sahip banka ve elektronik para hesaplarına polis tarafından bloke konuldu.

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 54'ü kadın 71 şüpheli şahıs yakalanırken, 3 şahsın firar olduğu öğrenildi. Yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, silah, uyuşturucu madde, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - 3.Sayfa
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