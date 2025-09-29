Haberler

Tekirdağ Merkezli Dolandırıcılık Şebekesi Operasyonla Çökertildi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda, 537 vatandaşı 984 milyon TL dolandıran şebeke çökertildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 41 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ merkezli 18 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 537 vatandaşı toplam 984 milyon TL dolandıran şebeke çökertildi, 41 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yüksek kar vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşları mağdur eden şüpheliler tespit edildi. Banka hesaplarında 5 milyar TL işlem hacmi bulunan şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 537 vatandaşı, 984 Milyon TL dolandırdığı iddia edilen şebeke çökertildi.

Operasyonlarda toplam 46 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 41'i tutuklanırken, 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yetkililer, "Milletimizin alın terine göz diken dolandırıcılara karşı kararlılıkla mücadele sürecektir" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
