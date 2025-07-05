Tekirdağ'da Yangın, 20 Dönüm Buğday Tarlasını Yaktı

Tekirdağ'da Yangın, 20 Dönüm Buğday Tarlasını Yaktı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki ayrı mahallede çıkan yangınlarda, yaklaşık 20 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı, itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek alevlerin çevredeki tarlalara sıçramasını önledi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı iki ayrı mahallede çıkan yangınlarda yaklaşık 20 dönüm ekili buğday tarlası yanarak zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi ve Köseilyas Mahallesi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangınlara kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki tarlalara sıçramasını önledi. Her iki mahallede de yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 20 dönüm ekili buğday alanının yandı.

Yangınların çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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