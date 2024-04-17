Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile yapılan mücadelede 8 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Kapaklı ilçesi Mimarsinan Mahallesinde M.B. isimli şahsın kaba üst araması sonucunda, 46 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Malkara ilçesi Gazibey Mahallesinde S.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 300 gram bonzai maddesi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet içerisinde bonzai bulunan fişek ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi'nde U.C.U. isimli şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda, 23 adet peçeteye emdirilmiş bonzai, 1 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza,1 adet kenevir öğütme aparatı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesinde A.U. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında iki adet sigara kağıdına sarılı 4 gram esrar ele geçirildi.

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesinde Ö.Ü. isimli şahsın üzerinde 4.20 gram esrar ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesi Atatürk Mahallesinde M.T. isimli şahsın üzerinde 3 adet kilitli poşet içerisinde 12 gram eroin ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesi Çene Mahallesi mevkiinde M .I. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1.04 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi'nde H.Ç. isimli şahsın üzerinde kullanıma hazır vaziyette 2 fişek, 10 gram metamfetamin 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Toplamda 8 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ