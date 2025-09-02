Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama
Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda 875 gram uyuşturucu madde, 456 uyuşturucu hap ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. 10 kişi 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.
Tekirdağ'da polis ekiplerinin 25 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabanca ve para ele geçirilirken 10 kişi tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında 875 gram çeşitli uyuşturucu madde, 456 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 70 TL'ye el koydu.
Öte yandan Çorlu ilçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde 'zehir taciri' olarak aranan ve hakkında 2 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.P. yakalandı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, adli makamlara sevk edilmelerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ