Pazarda cüzdan hırsızlığı iddiası polisi harekete geçirdi

Muratlı ilçesindeki semt pazarında bir vatandaşın cüzdanının çalındığı iddia edildi. Olayın ardından pazarda sivil polis ve asayiş ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, kalabalık alanlarda dikkatli olunması konusunda uyardı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çarşamba günleri kurulan semt pazarında bir kişinin cüzdanının çalındığı iddia edildi. Olayın ardından pazarda görev yapan sivil polis ve asayiş ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, alışveriş yapmak için pazara gelen bir vatandaş, cüzdanının yerinde olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine pazarda devriye görevinde bulunan sivil polisler ile asayiş ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, cüzdanın bulunması ve şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla pazar çevresinde araştırma yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşları özellikle kalabalık alanlarda cüzdan ve kişisel eşyalarını korumaları konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

