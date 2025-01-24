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Tekirdağ'da Sahte Temizlik Ürünlerine Operasyon: 11 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Sahte Temizlik Ürünlerine Operasyon: 11 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi
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Tekirdağ Kapaklı'da gerçekleştirilen operasyonda, sahte temizlik ürünleri üreten bir depoda toplam 11 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Kapaklı'da gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sahte temizlik ürünü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon TL olduğu öğrenildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, Kapaklı Mimar Sinan Mahallesi'nde tespit edilen depolarda sahte deterjan ve temizlik ürünleri üretildiği, bu ürünlerin tanınmış markalar adı altında pazarlanarak satışa sunulduğu belirlendi. Yapılan tespitin ardından, 23 Ocak 2025 tarihinde Y.E.S. isimli şahsa ait depoda yapılan aramada, çok sayıda sahte ürün ele geçirildi.

Depoda yapılan aramalarda, 25 bin litre sıvı deterjan, bin 884 adet dolu kahve paketi, bin 200 adet boş kahve paketi, 114 kilogram toz kahve, 13 adet farklı markalara ait rulo etiket, 65 adet sıvı bulaşık deterjanı, 11 bin 201 adet boş sıvı deterjan bidonu, 50 adet toz deterjan ambalajı, 9 adet dolu şampuan, 600 adet boş şampuan bidonu, 3 bin 174 adet sıvı deterjan bidonu, bin 625 adet boş ambalaj kartonu, 51 adet sıvı deterjan etiketi ve 4 bin adet plastik kapak ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon TL olduğu belirtilirken, şüpheli Y.E.S. gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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