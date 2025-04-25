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Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu
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Tekirdağ'da polis, saray ilçesindeki bir depoda yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak makaron ve bandrolsüz tütün ele geçirdi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu çok sayıda kaçak makaron ile bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ve Tekirdağ Kaçakçılık ve Organize Şube ekipleri tarafından Ayaspaşa Mahallesi'nde bulunan bir depoya operasyon yapıldı. Depoda yapılan aramalarda 1 adet otomatik tütün doldurma makinesi, 300 bin adet boş makaron, 15 bin adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 650 adet mükerrer kullanılacağı değerlendirilen tütün paketleri üzerinde bulunan TAPDK bandrolleri, 40 kilogram açık kıyılmış tütün, 30 kilogram paketli bandrollü tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili G.Ö. ve M.Ö. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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