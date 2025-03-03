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Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu: 251 Litre İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu: 251 Litre İçki Ele Geçirildi
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Marmaraereğlisi'nde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri çeşitli miktarlarda kaçak içki ve üretim malzemeleri ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Marmaraereğlisi'nde bir ikamette yapılan aramada çeşitli miktarlarda kaçak içki ve içki üretim malzemeleri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde YE.'nin ikametinde kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada alkol damıtma düzeneği, çeşitli türlerde toplam 251 litre kaçak içki, bira damıtma tankları, ahşap fıçılar ve şişeleme ekipmanları ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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