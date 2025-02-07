Tekirdağ'da Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu: 5 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 5 bin litre etil alkol ve kaçak içki ve tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda izinsiz ticari amaçla üretilen ve bulundurulan alkol ile kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Çorlu Yenice Mahallesi'nde M.M.'nin aracında yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon 250 bin TL olan 5 bin litre etil alkol bulundu. Süleymanpaşa ilçesi Ortacamii Mahallesi'nde S.K.'nın ikametinde yapılan operasyonda ise 20 bin 360 adet makaron, 5 bin 240 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 7 tam otomatik sigara sarma makinesi ve 17 kilogram tütün ele geçirildi.

Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde G.Ö. ve Ş.A.Ö.'nün ikametlerinde yapılan aramalarda, 75 adet kaçak 1000 cc'lik viski, 32 adet 1000 cc'lik votka, 17 adet 1000 cc'lik şarap ve 63 adet 1000 cc'lik rakı ele geçirildi. Ayrıca, T.D.'nin Çorlu ilçesi Şeyhsinan ve Çobançeşme Mahallesi'nde bulunan ev ve işyerinde yapılan operasyonda ise 3 kök kenevir bitkisi, yaklaşık 35 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ