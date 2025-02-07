Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun

Japon deprem uzmanından ilginç tavsiye: Yanınızda mutlaka bulundurun
İstanbul'da bayrak değişimi! Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı

Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi

Billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi
Suriye Savunma Bakanı: Rus üsleri ülkeye fayda sağlarsa kalabilir

Suriye, Putin'in en çok merak ettiği soruya yanıt verdi: Kalabilirler

Tekirdağ'da Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu: 5 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu: 5 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplamda 5 bin litre etil alkol, kaçak içki ve tütün ürünleri ele geçirildi. Piyasa değeri 1 milyon 250 bin TL olan alkol, kaçak şişelenmiş içkiler ve tütün mamulleri bulundu.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 5 bin litre etil alkol ve kaçak içki ve tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda izinsiz ticari amaçla üretilen ve bulundurulan alkol ile kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Çorlu Yenice Mahallesi'nde M.M.'nin aracında yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon 250 bin TL olan 5 bin litre etil alkol bulundu. Süleymanpaşa ilçesi Ortacamii Mahallesi'nde S.K.'nın ikametinde yapılan operasyonda ise 20 bin 360 adet makaron, 5 bin 240 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 7 tam otomatik sigara sarma makinesi ve 17 kilogram tütün ele geçirildi.

Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde G.Ö. ve Ş.A.Ö.'nün ikametlerinde yapılan aramalarda, 75 adet kaçak 1000 cc'lik viski, 32 adet 1000 cc'lik votka, 17 adet 1000 cc'lik şarap ve 63 adet 1000 cc'lik rakı ele geçirildi. Ayrıca, T.D.'nin Çorlu ilçesi Şeyhsinan ve Çobançeşme Mahallesi'nde bulunan ev ve işyerinde yapılan operasyonda ise 3 kök kenevir bitkisi, yaklaşık 35 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
img

Kerem'i isteyen antrenöre Cengiz önerilince bakın ne dedi
img

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor
Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü

Gelişiyle gidişi bir oldu
Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
Öptüğü kızının yanağı yandı: Benim hatamı yapmayın

Kızını yanağından öptü, bir anda bu hale geldi
Livakovic rekor bedelle Bayern Münih'e transfer oluyor

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.