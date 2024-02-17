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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

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Tekirdağ'ın dört ilçesinde yapılan Jandarma operasyonlarında 4 kişi yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Tekirdağ'ın dört ilçesinde Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa Kayı Mahallesinde R.J. isimli yabancı uyruklu şahsın yapılan üst aramasında, 46 adet reçeteye tabi hap ile 8 adet extacy hap ele geçirildi.

Çerkezköy Gültepe Mahallesinde E.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 3 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjör, 29 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 34 bin 850 TL suçtan elde edilen para, 1 adet Cep telefonu ele geçirildi.

Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesinde ise A.S. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan arama sonucunda 48 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ele geçirildi.

Ergene Ulaş Mahallesinde H.Y. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 2 gram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ 3.Sayfa Güncel Haberler

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