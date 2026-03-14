Kapaklı'da bir fırına silahlı saldırı düzenlendi

Güncelleme:
Kapaklı ilçesinde bir fırına düzenlenen silahlı saldırıda camlara çok sayıda kurşun isabet etti. Olayda maddi hasar meydana gelirken, can kaybı veya yaralanma olmadı. İşletme sahibi, tehdit aldığını öne sürdü.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren bir fırına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda iş yerinin camlarına çok sayıda kurşun isabet ederken, saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ve olay yeri fotoğraflarının bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, 13 Mart gecesi saat 02.43 sıralarında Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Yıldızkent Mahallesi'nde bulunan fırın, kimliği henüz resmi olarak açıklanmayan kişi ya da kişiler tarafından silahla hedef alındı. Gece saatlerinde gerçekleşen saldırıda fırının camlarına ateş açıldığı, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı ancak iş yerinde maddi hasar oluştuğu belirtildi. Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, güvenlik kameraları ve olay yeri görüntülerinin de soruşturma dosyasına alındığı öğrenildi.

İşletme sahibi H.B., bir süredir bazı çevrelerden baskı gördüğünü ve ulusal marketlere daha uygun fiyatlı ekmek verdiği için tehdit edildiğini öne sürdü. Saldırının da bu nedenle gerçekleşmiş olabileceği iddia edildi.

Öte yandan emniyet güçlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında elde edilen ilk bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren kişinin İ.D. olduğu iddia edildi. Şüphelinin olayın ardından firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturmayı sürdürürken, güvenlik kamera kayıtları ve deliller doğrultusunda dosyanın adli makamlara intikal ettirileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
