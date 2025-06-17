Tekirdağ'da Buğday Tarlalarında Yangın: 150 Dönüm Zarar Gördü

Tekirdağ'da Buğday Tarlalarında Yangın: 150 Dönüm Zarar Gördü
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Çorlu'da çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm buğday tarlası alevlere teslim oldu. Yangın, çiftçilerin ve itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çıkan yangının sebebi ise araştırılıyor.

Tekirdağ Çorlu'da çıkan yangında yaklaşık 150 dönümde ekili buğday tarlaları küle döndü.

Yangın, öğle saatlerinde Çorlu ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Karatepe mevkiinde bulunan buğday tarlalarında meydana geldi. Dumanları fark eden çevredeki kişiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yangın, civardaki çiftçilerin traktörleriyle ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaklaşık 150 dönümde ekili buğdayın hasadının zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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