Tekirdağ'da balıkçı barınakları ve satış noktalarında su ürünleri denetimi sürüyor

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Tekirdağ'da su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında Tekirdağ İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı su ürünleri kontrol ekipleri tarafından balıkçı barınakları, perakende satış noktaları ve av araçlarına yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.

Eş zamanlı olarak sürdürülen kontrollerde su ürünleri mevzuatına uygunluk denetlenirken, yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması hedefleniyor.

Yetkililer, su ürünlerinin korunması, doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması ve denizden sofraya gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı