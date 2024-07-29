Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Çorlu Çevik Kuvvet Grup Amirliği'nden yangın müdahalesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Çorlu Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne bağlı TOMA ve tecrübeli personelden oluşan TİM, geniş çaplı yangınlara müdahale eden itfaiye ve diğer kurum görevlilerine destek verdi.

Tekirdağ Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Çorlu Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne bağlı TOMA ve tecrübeli personelden oluşan TİM, geniş çaplı yangınlara müdahale eden itfaiye ve diğer kurum görevlilerine destek verdi.

Tekirdağ'da son zamanlarda sıkça meydana gelen anız, arazi ve orman yangınlarına müdahale çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tekirdağ Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Çorlu Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne bağlı TOMA ve tecrübeli personelden oluşan TİM, geniş çaplı yangınlara müdahale eden itfaiye ve diğer kurum görevlilerine destek verdi.

Yerleşim alanları ve sanayi bölgelerini de etkileme riski bulunan yangınlara yapılan müdahalelerde, yaşam alanları zarar gören ve yangından doğrudan etkilenen hayvanların temel yaşam gereksinimlerinin sağlanması için özel çalışmalar yapıldı ve personel tarafından gözlem altına alındı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bölgede etkili olan yerel kuvvetli rüzgarlar, yangınların hızla büyümesine neden olurken, Çevik Kuvvet ekipleri yaz boyunca yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına aktif olarak katıldı. İhtiyaç duyulan her an yangında görevli personelle omuz omuza görev yapan ekipler, bireysel hataların minimuma indirilmesi ve doğal yaşam alanlarının korunmasına büyük önem veriyor.

Yangınların tarım bölgesi olan coğrafyamız üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla yapılan bu müdahaleler, yangınla mücadelede önemli bir rol oynuyor. Yangın söndürme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi, hem insan yaşamını hem de doğal yaşamı korumak adına kritik önem taşıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Tekirdağ İtfaiye Çorlu 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

 Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

 AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki

AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki

Bakmadan Geçme

BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajların doluluk oranı yüzde kaç? Barajların aktif doluluk oranı nedir? Türkiye- Hollanda maçında ilk seti kim kazandı? Türkiye- Hollanda maçı nerede yayınlanıyor? A101 AKTÜEL KATALOĞU 29-31 TEMMUZ | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Zehra Güneş neden oynamıyor? Türkiye- Hollanda maçında Zehra neden yok? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Bu yıl DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? DGS sonuçları sorgulama ekranı! YKS 2024 tercihleri ne zaman açıklanacak? 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tayfur Bingöl hangi takıma gidiyor? Tayfur Bingöl Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Melissa Vargas kimdir? Melissa Vargas kaç yaşında, nereli? MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? 28 Temmuz Masterchef ana kadrosuna kim girdi? İsrailli bakan ne paylaştı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kime benzetti, olay ne? 2024 KYK YURT BAŞVURU TARİHİ | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar iptal mi? Vatandaşlar ülkelerine geri çağırıldı! Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında ve nereli? Aslıhan Malbora'nın oynadığı dizi ve filmler! FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2024 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur? KPSS AÇIKLANDI MI? KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti

Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title