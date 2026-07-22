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Eskişehir'deki TEI fabrikası yangınına havadan takip

Eskişehir'deki TEI fabrikası yangınına havadan takip
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Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) kampüsünde akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına helikopter desteği veriliyor.

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'nin (TEI) Eskişehir yerleşkesinde akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarına havadan helikopter desteği veriliyor.

Yangın alanında uçuş yapan helikopterin, çalışmalara havadan destek verdiği belirtiliyor. Helikopterin direkt söndürme çalışmalarına katılmadığı gözlenirken, TEI'nin sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Eskişehir Kampüsümüzde meydana gelen yangına itfaiye ekiplerimiz ve ilgili kurumlar tarafından müdahale çalışmaları aralıksız sürmektedir. Sahada görev yapan tüm ekiplere kolaylık diliyor, TEI ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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