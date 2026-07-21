Eskişehir'de TEI fabrikasında korkutan yangın

Eskişehir'de bulunan TEI fabrikasının yıkama bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren TEI (TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.) fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın yıkama bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine 5'ten fazla itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye hızla ulaşan ekiplerin yanı sıra, fabrika bünyesindeki kendi itfaiye birimleri de alevleri kontrol altına almak için seferber oldu.

Yaklaşık bir saattir devam eden hummalı söndürme çalışmaları sürerken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı