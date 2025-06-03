Tehlikeli Motosiklet Yolu: Yüzüstü Sürüş Sosyal Medyada Gündem Oldu

Tehlikeli Motosiklet Yolu: Yüzüstü Sürüş Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Tokat'ta bir motosiklet sürücüsü, oturarak değil yüzüstü yatarak motosiklet kullanarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Bu akrobatik hareket cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada büyük tepki topladı.

Tehlikeli akım: Motosikleti oturarak değil de üzerinde yatarak sürdü

TOKAT - Tokat'ta motosiklet üzerinde yüzüstü yatarak ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Tokat-Turhal karayolunda bir motosiklet sürücüsünün canını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli hareketler cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde 60 AGU 073 plakalı kırmızı bir motosikletin üzerinde yüzüstü yatar pozisyonda seyreden sürücü hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Sürücünün kask takmasına rağmen, motosiklet üzerinde yaptığı bu akrobatik hareket sosyal medyada da tepki topladı. Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - 3.Sayfa
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