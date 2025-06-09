Tatilcilerin Dönüş Yolculuğunda Marmaris'te Uzun Araç Kuyrukları

Tatilcilerin Dönüş Yolculuğunda Marmaris'te Uzun Araç Kuyrukları
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Kurban Bayramı tatilini Marmaris ve Datça'da geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Marmaris-Gökova Kavşağı'nda 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bayram süresince bölgeye 87 bin araç girişi oldu.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, Marmaris- Gökova Kavşağı'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Gökova Kavşağı ile Gökçe Mahallesi arasında yaklaşık 7 kilometre araç kuyruğu oluştu. Bayram süresince Marmaris ve Datça'ya 87 bin araç giriş yaptı.

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris ve Datça'da Kurban Bayramı tatilini geçiren vatandaşlar, tatilin sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğuna geçti. Dönüş hareketliliği özellikle Marmaris-Gökova Kavşağı arasında yoğun trafiğe neden oldu. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Bayram tatili boyunca Marmaris'e yaklaşık 87 bin araç giriş yaptı. Tatilcilerin aynı anda dönüşe geçmesi nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu arttı. Gökova Kavşağı, yoğunluğun en fazla hissedildiği noktalardan biri oldu. Marmaris'ten itibaren başlayan araç kuyruğu Gökçe Mahallesi ile Gökova Kavşağı arasında yoğunluk oluştu.

Araçlar ilerlemekte zorlanırken, trafik ekipleri bölgede denetimlerini artırarak akışı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları, emniyet şeridini ihlal etmemeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Yoğunluğun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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