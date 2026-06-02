Tarsus'ta sebze meyve yüklü tırın çadırı yırtıldı, ürünler yola savruldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde virajı alamayan meyve sebze yüklü tırın dorsesi yırtıldı, ürünler yola saçıldı. Trafikte aksamalar yaşanırken ekipler temizlik çalışması başlattı.
Mersin'n Tarsus ilçesinde virajı alamayan meyve sebze yüklü tırın dorsesinin çadırı yırtıldı, ürünlerin bir kısmı yola döküldü.
Olay, Öğretmenler Mahallesi Hal kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki 06 YVT 62 plakalı meyve sebze yüklü tır, virajı döndüğü sırada sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıktı. Tırın dorsesindeki çadırın yırtılmasıyla birlikte kasada bulunan sebze meyveler yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yola saçılan ürünler nedeniyle trafik akışında yoğunluk oluşurken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.
Ekipler, dökülen meyvelerin temizlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması için çalışma başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışının normale dönmesi bekleniyor. - MERSİN