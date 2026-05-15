Haberler

Uluslararası tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 204 milyon liralık vurgun

Uluslararası tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 204 milyon liralık vurgun
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan 27 şüpheli yakalandı. Şebekenin yurt dışındaki müzayede evlerine sattığı eserler karşılığında Türkiye'ye 204 milyon lira aktardığı tespit edildi. Operasyonda çok sayıda sikke ve tarihi obje ele geçirildi.

Konya merkezli 9 ilde uluslararası tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin yurt dışındaki müzayede evlerine sattıkları eserler karşılığında Türkiye'ye yaklaşık 204 milyon lira para aktardığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ederek uluslararası boyutta tarihi eser kaçakçılığı yapan bir şebekeyi deşifre etti. Yapılan kapsamlı çalışmalarda ABD, Hollanda ve İsviçre'de faaliyet gösteren ve tarihi eser satışı yapan 4 müzayede evi, 2 yabancı şirket ile 5'i yabancı, 4'ü Türk uyruklu şahıslar tarafından Türkiye'deki şebeke üyelerine yüklü miktarda para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.

204 milyon liralık para trafiği

İncelemelerde, yurt dışından şüphelilerin hesaplarına güncel kurla yaklaşık 204 milyon TL gönderildiği tespit edildi. Şüphelilerin tarihi eser satışından elde ettikleri bu gelirin bir kısmını, yurt içinde daha önceden 'tarihi eser kaçakçılığı' suçundan kaydı bulunan şahıslara dağıttıkları belirlendi.

9 ilde eş zamanlı şafak operasyonu

Soruşturma kapsamında kimliği belirlenen 31 şüpheliden 4'ünün yurt dışında olduğu anlaşıldı. Türkiye'de bulunan 27 şüphelinin yakalanması için Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan şafak baskınlarında 27 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sürecinde ve ara yakalamalarda yapılan aramalarda, 417 adet sikke, 154 adet tarihi eser niteliğinde obje, 3 adet tarihi eser niteliğinde kitap, 10 adet dedektör, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 67 adet fişek ele geçirildi. Emniyete götürülen 27 şüpheliden 11'i, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kalırken 10 şüpheli tutuklandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne damga vuran poz

Zirveye damga vuran poz
Bakan Şimşek: Gündemde yeni vergi artışı bulunmuyor

Vatandaşa oh dedirten sözler: Gündemimizde yok

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha! Hepsini yollayabilirler

Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha!

Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması başladı! Torreira ve Yunus'tan dikkat çeken pankart

Kutlamalara damga vuran pankart!
Trump'tan ABD dönüşünde olağanüstü önlem, Çin'e ait ne varsa çöpe atıldı

ABD'ye dönüşte olağanüstü önlem, Çin'e ait ne varsa çöpe atıldı
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı