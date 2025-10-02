Haberler

Suruç'ta Uyuşturucu Operasyonu: 22 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Suruç'ta Uyuşturucu Operasyonu: 22 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçuna yönelik çalışma yapıldı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 4 parça halinde 22 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

Dünya adım adım takip ediyor! Bir gemi ablukayı kırıp Gazze'ye ulaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasa ağzına kadar doldu! Galatasaray bir maçtan çuvalla para kazandı

Galatasaray'ın kasası ağzına kadar doldu!
AK Partili Nasıroğlu canlı yayında müjdeyi verdi: Bir ilimiz büyükşehir oluyor

AK Partili vekil hemşehrilerine müjdeyi verdi: Büyükşehir oluyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.