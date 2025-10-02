Suruç'ta Uyuşturucu Operasyonu: 22 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçuna yönelik çalışma yapıldı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 4 parça halinde 22 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa