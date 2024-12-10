Suruç'ta Elektrik Panosunda Patlama: Esnaf ve Sakinler Tepkili

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Dicle Elektik A.Ş.'ye ait elektrik panosunda patlama sonucu yangın çıktı. Sürekli yaşanan pano patlamaları ve elektrik kesintileri esnaf ve mahalle sakinlerini çileden çıkardı.

Yıldırım Mahallesi Hicret Sokak'taki Dicle Elektik A.Ş.'ye ait elektrik panosunda yaşanan patlama sonucu yangın çıktı. Alevlere teslim olan pano yangını sonrası mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Alevler ihbarla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası panoda yaşanan arıza, şirket ekiplerince onarıldı. Saatler süren elektrik kesintisi onarım işlemlerinin ardından yeniden verilmeye başlandı.

Esnaf tepkili

Sürekli yaşanan pano patlamaları ve elektrik kesintileri esnaf ve mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Esnaf Mehmet Aygün, "Her gün sabah gidiyor, akşam geliyor. Bazı günler sabah gidiyor, akşam da gelmiyor. Ev ve iş yerimizde elektronik araçlarımızı çalıştıramıyoruz. Trafo patlıyor, arızayı bildiriyoruz, bazen 3-4 saat sonra geliyorlar. Elektrik sorunumuz var, ne gerekiyorsa yapsınlar" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA