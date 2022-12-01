Sultangazi'de seyir halindeki mikserden yola böyle beton döküldü

İSTANBUL - Sultangazi'deki bir inşaat alanına hazır beton taşıyan mikserden sürücünün dikkatsizliği nedeniyle yüzlerce kilo hazır beton yere döküldü. Trafiğin yoğun olduğu ve acemi sürücülerin eğitim gördüğü yola dökülen beton, belediyenin temizlik görevlileri ve kepçe yardımıyla temizlenirken olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün sabah saat 09.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapımı devam eden inşaat alanına hazır beton taşıyan sürücünün dikkatsizliği nedeniyle yola hazır beton döküldü. Özellikle acemi sürücülerin eğitim gördüğü ve trafiğin yoğun olarak yaşandığı bulvar üzerine mikserden taşan yüzlerce kilo ağırlıkta hazır beton döküldüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrasında betonun yola döküldüğünden haberi bile olmayan sürücü yola devam ederken diğer sürücüler ise zor anlar yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Sultangazi Belediyesi temizlik ekipleri ve kepçe sevk edilirken beton ile kaplanan yol yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından temizlenebildi.

Olay anı kamerada

Yaşanan olay sonrasında özellikle direksiyon eğitimi gören acemi sürücüler uzun süre zorluk yaşarken mikserden betonun döküldüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde mikserden seyir halinde iken bulvar üzerine beton döküldüğü ardından ise olay yerine gelen belediye temizlik personelinin temizlik çalışması yaptığı görülüyor.