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Sultangazi'de Sağanak Yağış Sonrası İş Yerini Su Bastı

Sultangazi'de Sağanak Yağış Sonrası İş Yerini Su Bastı
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Sultangazi'de etkili olan sağanak yağış sonrası rögarın taşması sonucu bir iş yerini su bastı. İş yerinin depo kısmı tamamen sular altında kalırken, birçok malzeme kullanılmaz hale geldi. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de sağanak yağışın ardından rögar taşınca bir iş yerini su bastı. Bir kısmı tamamen sular altında kalan iş yerinde çok sayıda malzeme kullanılmaz hale geldi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14: 30 sıralarında Eski Habibler Mahallesi'ndeki elektrik panosu imalatı yapan işyerinde meydana geldi. Şiddetli yağışından ardından rögar taşarak iş yerinin depo kısmından başlayıp imalat alanına yayıldı. Çalışanlar, iş yerinde bulunan malzemeleri kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı ancak yayılan atık su nedeniyle çok sayıda malzeme kullanılmaz hale geldi. Yaşanan olayın ardından çalışanlar durumu İSKİ ekiplerine bildirdi. İş yerini atık suyun bastığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin depo kısmının tamamen sular altında kaldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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