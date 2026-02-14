Haberler

Sultangazi'de mobilya atölyesinde korkutan yangın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde bulunan iki katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmadı ancak maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sultangazi'de iki katlı bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2986. Sokak'ta meydana geldi. Gamas Mobilyacılar Sitesi içerisinde bulunan iki katlı bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın esnasında iş yerinin boş olması olası bir faciayı önledi. Olayda yaralanan olmazken, atölyede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe

Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran, Ertuğrul Doğan ve İbrahim Hacıosmanoğlu bir arada

Yıllardır beklediğimiz görüntü
Elden ele dolaşan yazışma! Genç kızın, eski sevgilisine gönderdiği mesaja bakın

Elden ele dolaşan yazışma! Genç kızın, eski sevgilisine gönderdiği mesaja bakın
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Sadettin Saran, Ertuğrul Doğan ve İbrahim Hacıosmanoğlu bir arada

Yıllardır beklediğimiz görüntü
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
Hatay'da su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun oynadığı oyun, sonu oldu