Haberler

Sultanbeyli'de plastik imalathanesinde korkutan yangın

Sultanbeyli'de plastik imalathanesinde korkutan yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanbeyli'de bulunan bir plastik madde imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Sultanbeyli'de bulunan plastik madde imalathanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, işyerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi

Olay, saat 10.00 sıralarında Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Muttaki Sokak üzerinde bulunan plastik madde imalathanesinde meydana geldi. İmalathane içinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, işyerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını: Saldırı emrini Trump verdi

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri Napoli'nin yıldızının peşinde

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri o ismin peşinde
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi

Bu görüntüler, Rusya'da değil Türkiye'de çekildi
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri Napoli'nin yıldızının peşinde

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri o ismin peşinde
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Galatasaray'ın 'Güle güle' dediği! Yusuf Demir'den bomba talep

Galatasaray'ın "Güle güle" dediği! Yusuf Demir'den bomba talep