Sultanbeyli'de gecekondunun alev alev yandığı anlar kamerada Sultanbeyli'de bir gecekondu alevlere teslim oldu.

Sultanbeyli'de gecekondunun alev alev yandığı anlar kamerada

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir gecekondu alevlere teslim oldu. Gecekonduda yaşayan yaşlı kadın vatandaşlar tarafından dışarı çıkartıldı. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın Sultanbeyli'de bulunan bir gecekonduda saat 14.50 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın tüm gecekonduyu sardı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederek söndürdü. Evde yaşayan yaşlı kadın ise çevredeki vatandaşlar tarafından yanan evden dışarı çıkartıldı. Yanan gecekonduda büyük maddi hasar oluştu. Gecekondunun yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Özkan Özdemir, "Soba yangını dediler dumanların çıktığını gördük geldiğimizde zaten 10 dakika içinde komple yandı. yaralı yok itfaiye geldi ambulans geldi. müdahale oldu yaşlı bir ablamız var sağlıkçılar zaten genel kontrolü yaptılar herhangi bir Yaralı falan yok" dedi.