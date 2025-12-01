Haberler

Sri Lanka ve Endonezya Ditwah Kasırgası'nın Pençesinde: Can Kaybı 776'ya Ulaştı

Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 334'e yükselirken, Endonezya'da da can kaybı 442'ye çıktı. Toplamda 1,3 milyon kişi etkilendi, uluslararası destekle yeniden inşa vaadi verildi.

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da etkili olan Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 334'e yükseldi.

Güney Asya'da etkili olan Ditwah Kasırgası'nın bilançosu ağırlaşıyor. Sri Lanka'da etkili olan kasırganın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 334'e yükseldi. Sri Lanka'nın Afet Yönetim Merkezi'nden (DMC) yapılan açıklamada, 400 kişinin kayıp olduğu ve ada genelinde 1,3 milyondan fazla kişinin yağışlardan etkilendiği bildirildi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, felaketten etkilenen bölgeleri uluslararası destekle yeniden inşa etme sözü verdi. Dissanayake, "Tarihimizdeki en büyük ve en zorlu doğal afetle karşı karşıyayız. Elbette, daha önce var olandan daha iyi bir ulus inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Endonezya'da can kaybı 442'ye yükseldi

Ditwah Kasırgası'nın vurduğu Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen sel ve toprak kaymalarında da can kaybı 442'ye yükseldi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, en yüksek can kaybının Kuzey Sumatra'da kaydedildiği belirtildi. Açıklamada, "Kuzey Sumatra'daki ölüm sayısı 217'ye ulaştı, 209 kişi daha kayıp" denildi. Açıklamada ayrıca, Açe eyaletinde 96 ölüm ve 75 kayıp olduğu, Batı Sumatra'da ise 129 ölüm ve 118 kayıp kaydedildiği aktarıldı. - COLOMBO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
