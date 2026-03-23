Spor yaparken fenalaşan hemşire hayatını kaybetti

Zonguldak'ta bir salonda spor yaptığı esnada fenalaşarak hastaneye kaldırılan hemşire, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir spor salonunda yaşandı. Türk Kızılay Zonguldak Şubesi'nde görev yapan hemşire Eda Kerim Tekin (47), spor salonunda antrenman yaptığı esnada rahatsızlandı. Fenalaşan Tekin için salona çağrılan sağlık ekipleri, hemşireye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eda Kerim Tekin'in 21 yıldır Kızılay'da görev yaptığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı