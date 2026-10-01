SPK'nın tasfiyesine karar verdiği 7 fonun yöneticisine mal varlığı tedbiri sürüyor

SPK'nın tasfiyesine karar verdiği 7 fonun yöneticisine mal varlığı tedbiri sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturmasında SPK'nın tasfiyesine karar verdiği 7 fonun yöneticileri hakkındaki mal varlığı tedbirlerinin aynen devam ettiği bildirildi. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy yöneticilerine yönelik tedbirler sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen 7 fonun yöneticileri hakkındaki mal varlığı tedbirlerinin devam ettiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy yöneticileri hakkındaki mal varlığı tedbirlerinin aynen devam ettiği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı