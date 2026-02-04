Haberler

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen 'bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı' operasyonunda gözaltı sayısı 21'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'EGEEN' ve 'JANTS' pay piyasalarına yönelik bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlamasıyla İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya hesapları aracılığıyla 'EGEEN' ve 'JANTS' pay piyasalarına yönelik 'bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı' suçunun işlendiği iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltı sayısı 21'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 'piyasa dolandırıcılığı', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikayet üzerine yapılan çalışmalarda sosyal medya hesapları aracılığıyla 'EGEEN' ve 'JANTS' pay piyasalarına yönelik 'bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı' suçunun işlendiği iddia edildi. Soruşturma çerçevesinde örgütlü bir yapı içerisinde hareket ettikleri öne sürülen 22 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Batman, Ordu ve Amasya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk etapta 19 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla bu sayı 21 oldu. Düzenlenen operasyon sonucu şüpheliler hakkında gözaltı işlemleri uygulanırken, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği yönünde değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin araştırmanın sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni uyuşturucu operasyonu! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi
Yolcu otobüsü devrildi! 16 kişi öldü, 44 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

Başsız ceset vahşetini, tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nda finale yükseldi

Bu takımı kim durduracak?
Norveç monarşinin devamını seçti

Mide bulandıran sapkınlığa rağmen, cumhuriyeti reddettiler