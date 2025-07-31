Son güne bırakmanın bedelini ödediler! Ehliyet yenileme kuyrukları müdürlükleri kilitledi

Ehliyet yenilemede son gün telaşı, Nüfus Müdürlüklerini kilitledi. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin sona ermesiyle, vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren müdürlüklerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen işlemlerini son güne bırakan milyonlarca sürücü, yoğunluk nedeniyle saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı.

OTOGARLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Bazı il ve ilçelerde sıra numaraları dakikalar içinde tükenirken, randevusuz gelen vatandaşlar kapılardan geri çevrildi. Randevu alamayan birçok kişi ise farklı şehirlerdeki müdürlüklere gitmeyi tercih etti. Otobüs terminallerinde artan yoğunluk dikkat çekerken, şehirlerarası randevu için yola çıkan sürücüler ek bir maddi ve zaman yüküyle karşı karşıya kaldı.

YOĞUNLUK NEDENİYLE MESAİ SAATİNDEN SONRA DA İŞLEM YAPILACAK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli, başvuru işlemlerinin aksamaması için tam kapasiteyle çalışıyor. Ancak personel sayısı, artan başvuru talebine yetmekte zorlanıyor. Bazı müdürlüklerde vatandaşlara, mesai saatinden sonra da işlem yapılacağı duyuruldu.

YARINDAN İTİBAREN YENİLEME ÜCRETİ ARTIYOR

İndirimli ehliyet yenileme fırsatının da bugün sona ermesi, başvuru sayısını daha da artırdı. 15 TL'lik ücretle yenilenebilen B sınıfı sürücü belgeleri, yarından itibaren 7 bin 438 TL'ye mal olacak. Ayrıca, eski tip belgeler geçersiz sayılacak.

Son güne bırakmanın bedelini hem zaman hem stres olarak ödeyen vatandaşlar, saatlerce sıra bekleyip belge peşinde koşarken pişmanlıklarını dile getiriyor. Yetkililer, benzer yoğunlukların yaşanmaması için işlemlerin zamanında yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.