Son güne bırakmanın bedelini ödediler! Ehliyet yenileme kuyrukları müdürlükleri kilitledi

Son güne bırakmanın bedelini ödediler! Ehliyet yenileme kuyrukları müdürlükleri kilitledi
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Son güne bırakmanın bedelini ödediler! Ehliyet yenileme kuyrukları müdürlükleri kilitledi
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Ehliyet yenilemede son gün yoğunluğu Nüfus Müdürlüklerini kilitledi. İşlemlerini bugüne bırakan binlerce sürücü uzun kuyruklar, tükenen sıra numaraları ve şehir dışına gitme zorunluluğuyla karşılaştı. İndirimli yenileme fırsatını kaçırmamak için müdürlüklere akın eden vatandaşlar, saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Ehliyet yenilemede son gün telaşı, Nüfus Müdürlüklerini kilitledi. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin sona ermesiyle, vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren müdürlüklerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen işlemlerini son güne bırakan milyonlarca sürücü, yoğunluk nedeniyle saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı.

OTOGARLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Bazı il ve ilçelerde sıra numaraları dakikalar içinde tükenirken, randevusuz gelen vatandaşlar kapılardan geri çevrildi. Randevu alamayan birçok kişi ise farklı şehirlerdeki müdürlüklere gitmeyi tercih etti. Otobüs terminallerinde artan yoğunluk dikkat çekerken, şehirlerarası randevu için yola çıkan sürücüler ek bir maddi ve zaman yüküyle karşı karşıya kaldı.

Son güne bırakmanın bedelini ödediler! Ehliyet yenileme kuyrukları müdürlükleri kilitledi

YOĞUNLUK NEDENİYLE MESAİ SAATİNDEN SONRA DA İŞLEM YAPILACAK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli, başvuru işlemlerinin aksamaması için tam kapasiteyle çalışıyor. Ancak personel sayısı, artan başvuru talebine yetmekte zorlanıyor. Bazı müdürlüklerde vatandaşlara, mesai saatinden sonra da işlem yapılacağı duyuruldu.

Son güne bırakmanın bedelini ödediler! Ehliyet yenileme kuyrukları müdürlükleri kilitledi

YARINDAN İTİBAREN YENİLEME ÜCRETİ ARTIYOR

İndirimli ehliyet yenileme fırsatının da bugün sona ermesi, başvuru sayısını daha da artırdı. 15 TL'lik ücretle yenilenebilen B sınıfı sürücü belgeleri, yarından itibaren 7 bin 438 TL'ye mal olacak. Ayrıca, eski tip belgeler geçersiz sayılacak.

Son güne bırakmanın bedelini hem zaman hem stres olarak ödeyen vatandaşlar, saatlerce sıra bekleyip belge peşinde koşarken pişmanlıklarını dile getiriyor. Yetkililer, benzer yoğunlukların yaşanmaması için işlemlerin zamanında yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Kaynak: Haberler.com / Selcan Tüten - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKara_kalem:

HER KONUDA HER DURUMU SON DAKİKAYA BIRAKAN ÜLKENİN ADI TÜRKİYEDİR.HER KONUDA TEZ CANLI FITRATINA SAHİP TÜRKİYE RESMİ EVRAK VE ÖDEMELERDE SON GÜN SON DAKİKAYA KADAR BEKLEYEN MİLLET

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Yetişemeyenlerin ağlamalarını feryatlarını yarın twiter'dan okuruz. Aff affff diye böğürürler.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

01 Ağustos' ta 20 bin lira ödeyecekler, Devlet sizi bekliyor hiç acele etmeyin.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ŞİMDİ KALLAVİ CEZAYI YEMEK CEBİNDEN PARA GİTMESİN DİYE OTOBÜSE BİNİP BAŞKA ŞEHİRLERE BİLE GİDERLER AMA DEVLETİN PARASINI ÇALIP ÇIRPAN TALAN EDENLERE CANLARI SAĞOLSUN NASIL OLSA PARA BENİM CEBİMDEN ÇIKMIYOR ÇALIYOR AMA ÇALIŞIYOR DERLER

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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Merak etmeyin yıl sonuna kadar uzatılır

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