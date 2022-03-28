Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 10 tutuklama

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 53 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 21-28 Mart tarihleri arasında 40 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 53 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 195.09 gram metamfetamin, 973.82 gram esrar, 12 adet sentetik ecza, 311.62 gram eroin, 65.62 gram bonzai ele geçirildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa