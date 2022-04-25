Karacabey'de 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son günlerde ilçede meydana gelen oto hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı, iş yerinden hırsızlık ve evden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Kaan Y. (25), Alpay M. (24), Seymen Ş. (17), Servet K. (35), Serkan Ş. (33) ve Gökhan S. (16) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.O. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa