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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun'un kaza yaptığını öğrenir öğrenmez hastaneye koştu

3. Sayfa Haberleri

Sarıyer'de motosikleti ile ilerlediği sırada ters yönden gelen bir araçla çarpışan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın kolu kırıldı. Ilıcalı'yı hastanede ziyaret eden ilk isim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kaza yaptığı haberini alan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, oyuncu İbrahim Büyükak ve sunucu Hakan Ural, Ilıcalı'yı hastanede ziyaret etti.

SARIYER'DEKİ HASTANEDE KALIYOR

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun motosikletle ilerlediği sırada Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde Recep K. idaresindeki 34 BJ 7850 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yere düşerek yaralanmıştı. Sarıyer'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Acun Ilıcalı'nın kolunun kırıldığı, kızının ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Acun Ilıcalı'yı hastanede ilk ziyaret eden isim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu

İLK ZİYARET EDEN ALİ KOÇ OLDU

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'yı hastanede ziyaret etti. Ali Koç'un yanı sıra oyuncu İbrahim Büyükak ve ünlü sunucu Hakan Ural da hastaneye gelerek, Acun Ilıcalı'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - 3. Sayfa

Fenerbahçe Spor Kulübü İbrahim Büyükak Acun Ilıcalı Hakan Ural 3. Sayfa Magazin Spor Haberler

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