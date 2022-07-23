Son dakika haberi! Meksika'da patlama: 1 ölü, 7 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Meksika'da patlama: 1 ölü, 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Meksika'da patlama: 1 ölü, 7 yaralı

Son dakika haberler... Meksika'nın Guadalajara şehrinde bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Meksika'nın Guadalajara şehrinde bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Meksika'nın Guadalajara şehrinin San Andres semtindeki bir evde patlama meydana geldi. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yetkililer, patlama nedeniyle 1 evin yıkıldığını 2 evin ise kullanılamaz hale geldiğini belirtirken, patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğunu açıkladı.

İtfaiye ekiplerinin enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - MEXİCO CİTY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sonora 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title