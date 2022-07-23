Son dakika haberi! Meksika'da patlama: 1 ölü, 7 yaralı Son dakika haberler... Meksika'nın Guadalajara şehrinde bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Meksika'nın Guadalajara şehrinde bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Meksika'nın Guadalajara şehrinin San Andres semtindeki bir evde patlama meydana geldi. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yetkililer, patlama nedeniyle 1 evin yıkıldığını 2 evin ise kullanılamaz hale geldiğini belirtirken, patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğunu açıkladı. İtfaiye ekiplerinin enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - MEXİCO CİTY İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sonora 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi! Meksika'da patlama: 1 ölü, 7 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.