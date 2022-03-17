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Son dakika haber... Trafik kazası 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Trafik kazası 10 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

SUŞEHRİ, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Suşehri- Giresun karayolu Çamlıgöze baraj yol ayrımında meydana geldi. Kazada; M. V. yönetimindeki 28 ABT 439 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarptı. Sürücü ve araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Giresun, Suşehri, Sivas, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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