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Sokak ortasında mikrofon uzatılan genç kız isyan etti: Sonumuz pavyonda bitecek

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Bir sokak röportajı esnasında mikrofon uzatılan genç kız, gelece dair umutsuz olduğunu belirterek "Bu gidişle sonumuz pavyonda bitecek" dedi. Genç kızın bu sözleri kısa sürede gündem oldu.

Sokak röportajında mikrofon uzatılan genç bir kız, geleceğe dair kaygılarını dile getirerek isyan etti. Genç kız, "Gençlik bitti. Hiç kimse normal bir yolda değil. Bu gidişle sonumuz pavyonda bitecek" diyerek tepkisini gösterdi.

Sosyal medyada hızla yayılan video, birçok kişiden yorum aldı. Kimileri genç kızın sözlerine katılırken, kimileri ise tepkisini abartılı buldu. Gönderinin altına "Nasıl bakarsan öyle görürsün", "Gençler gelecekten umutsuz", "Seni böyle düşündüren nedir? Keşke biraz onlara da değinseydin" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sokak ortasında mikrofon uzatılan genç kız isyan etti: Sonumuz pavyonda bitecek
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıİnanoglu:

belli zaten. altın yazlık üstün kışlık. tumanla çıkmışsın sokağa.

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Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Kız Dünden razı pavyonda çalışmaya halbu ki heryerde iş var git çalış. illaki pavyonda mı çalış diyor herkes sana

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

islami ahlakla yönetilmedikçe sonuç facia olur. kız doğru demiş.

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Haber YorumlarıAsil Türk:

Hiç kendimi nasıl geliştiririm Farklı alanda bir zanaat sahibi olabilir miyim diye hiç düşünüyor musun? Herkes suçlu sen haklısın Çünkü eleştirmek çok kolay.

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Haber YorumlarıMehmet Aksoy:

giyinişinden beli

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

serbest piyasa oldukca dertler bitmez insanlar hepsi mi melek mi ki serbest bırakılıyor ulkeler kanunlarla kuralarla gelişir ilerler serbestliklerle özgürlüklerle degil dogru olan zararli olmayan konularda özgürlük olmali mesela alkol zararlıdır özgürlüge girmez yasaklanmali serbest piyasa da oyle

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Haber Yorumlarınazif gürbüz:

Yaş tahminen 16,nereden biliyorsun pavyonu kerhaneyi ? Yeni nesilde ne kimlik Ne milli bir his var

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Haber Yorumlarınazif gürbüz:

Bunu İzmir Tepecik e bedavaya veri.n.

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Böyle devlete böyle millet lazım sonumuz hiç iyi gitmiyor büyük belalara ve musibetler kaçınılmaz.

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