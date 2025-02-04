Sokak ortasında mikrofon uzatılan genç kız isyan etti: Sonumuz pavyonda bitecek

Sokak röportajında mikrofon uzatılan genç bir kız, geleceğe dair kaygılarını dile getirerek isyan etti. Genç kız, "Gençlik bitti. Hiç kimse normal bir yolda değil. Bu gidişle sonumuz pavyonda bitecek" diyerek tepkisini gösterdi.

Sosyal medyada hızla yayılan video, birçok kişiden yorum aldı. Kimileri genç kızın sözlerine katılırken, kimileri ise tepkisini abartılı buldu. Gönderinin altına "Nasıl bakarsan öyle görürsün", "Gençler gelecekten umutsuz", "Seni böyle düşündüren nedir? Keşke biraz onlara da değinseydin" şeklinde yorumlar yapıldı.