Siverek'te Sert Rüzgarın Kurbanı: Gölgelik Şemsiye Yaralanmaya Neden Oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan rüzgarda uçan gölgelik şemsiyesini tutmaya çalışan bir kişi yaralandı. Çevrede bulunan araçlar hasar gördü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçedeki sebze ve meyve halinde yaşandı. Aniden çıkan sert rüzgar, bir iş yerinin önünde bulunan büyük gölgelik şemsiyeyi yerinden oynattı. Durumu fark eden iş yeri sahibi şemsiyeyi tutmaya çalıştığı sırada dev şemsiye havalanarak kenarda park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü.

Olayda hafif sıyrıklarla yaralanan esnaf ayakta tedavi edilirken, otomobillerde maddi hasar oluştu. Yaşanan anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ŞANLIURFA