Siverek'te Kavurucu Sıcaklar ve Fırtına Zarar Verdi

Siverek'te Kavurucu Sıcaklar ve Fırtına Zarar Verdi
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hava sıcaklıkları 50 dereceyi bulurken, aniden çıkan fırtına ağaçları devirdi ve tarım alanlarında zarar oluşturdu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hava sıcaklıkları 50 dereceyi bulurken, bazı kırsal bölgelerde etkili olan fırtına ağaçları yerinden söktü, tarlada çalışan çiftçi ve işçiler ise zor anlar yaşadı.

Kavurucu sıcakların yaşandığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde özellikle Karacadağ bölgesi ve bazı kırsal mahallelerde aniden çıkan toz bulutlarıyla birlikte fırtına etkili oldu. Yaklaşık 2 saat süren fırtına nedeniyle birçok ağaç devrildi, domates tarlalarında kurulan kurutmalık domates sergileri zarar gördü. Tarlada çalışan çiftçiler, fırtına sırasında zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, özelikle domates tarlalarında maddi zarar meydana geldi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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