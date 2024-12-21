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Sivas'ta Yamaç Paraşütü Kazası: 20 Metreden Düşen Paraşütçü Yaralandı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde yamaç paraşütü yaparken ters rüzgara kapılan paraşütçü, 20 metreden düşerek yaralandı. Olay yerine gelen ambulans helikopterle hastaneye kaldırılan S.Ü.'nün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Sivas'ta 20 metreden düşen paraşütçü yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Çakırlı köyü yakınlarında yamaç paraşütü yaparken ters rüzgara kapılarak 20 metreden yere çakılan paraşütçü yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Çakırlı köyü yakınlarında öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte yamaç paraşütü yapmak isteyen S.Ü. havalandıktan kısa bir süre sonra ters rüzgara kapılarak 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Kazada yaralanan S.Ü., olay yerine gelen ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesinde tedaviye alınan S.Ü.'nün vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. S.Ü'nün kazadan hemen önce paraşüt ile kalkış yaptığı anlarda arkadaşları tarafından kaydedilen görüntülerde mutlu ve heyecanlı olduğu görüldü.

Sivas'ta Yamaç Paraşütü Kazası: 20 Metreden Düşen Paraşütçü Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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