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Sivas'ta Kaçak Parfüm Operasyonu: 1.7 Milyon Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Sivas'ta Kaçak Parfüm Operasyonu: 1.7 Milyon Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 1.7 milyon lira olan çeşitli markalara ait gümrük kaçağı parfümler ele geçirildi. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 1.7 milyon olan kaçak parfüm ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda Gemerek ilçesinde kaçak ürün operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,7 milyon lira olan çeşitli markalara ait gümrük kaçağı parfümler ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili yasal işlem başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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