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Sivas'ta 32 Adet Sahte Altınla 2 Kişi Yakalandı

Sivas'ta 32 Adet Sahte Altınla 2 Kişi Yakalandı
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Sivas'ta polisin yaptığı operasyon sonucunda, sahte altınlar ve nakit parayla yakalanan 3 kişi tutuklandı. Olay, şüphelilerin Sivas'a sahte altın sürmek için gelmeleri üzerine gerçekleşti.

Sivas'ta 2 kişi 32 adet sahte 1 gramlık altınlarla birlikte polis tarafından yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, siyasaya sahte altın sürmek üzere Sivas'a üç kişinin geldiği ihbarını değerlendirdi. İstanbul'dan Sivas'a gelen D.K. S.K ve M.B. ekiplerin titiz takipleri sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İki kişinin üzerinde, 32 adet 1 gramlık sahte altın, 9 bin 420 TL nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesabındaki 69 bin TL'ye el konuldu. Yakalanan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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